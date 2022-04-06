نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي رفيع أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأضاف نفس المصدر أن العقوبات الأمريكية طالت أيضا زوجة وزير الخارجية، سيرغي لافروف، وابنته، كما ستشمل مصرفي سبيربانك وألفا بنك الروسيين.

من جهته، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" أن الولايات المتحدة تعمل جنبا إلى جنب مع حلفائها وشركائها من أجل جولة جديدة من "العقوبات المدمرة".

وأضاف بايدن: "كنت واضحا بأن روسيا ستدفع ثمنا باهظا وفوريا لفظائعها في بوتشا".

في نفس السياق، قال وزيرة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة لم تنته بعد من فرض عقوبات على رجال الأعمال الروس المقربين من بوتين"، مؤكدا أن مصالحه تراقب أي محاولات لاستخدام العملات الرقمية للتهرب من العقوبات المفروضة على روسيا.