Washington a annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie, présentées comme "dévastatrices".

Cette fois, ce sont les "deux filles adultes" de Vladimir Poutine ainsi que les grandes banques russes Sberbank et Alfa Bank qui vont subir des contraintes plus sévères.

Dans le même temps, la justice américaine a inculpé l'oligarque russe Konstantin Malofeev pour non-respect des sanctions.

Le milliardaire avait été identifié par le Trésor américain comme l'une des principales sources de financement pour les partisans russes du séparatisme en Crimée et pour fournir un soutien matériel à la "république" autoproclamée de Donetsk dans l'est de l'Ukraine, a ajouté Garland.

"Après avoir été sanctionné par les Etats-Unis, Malofeev a tenté d'échapper aux sanctions en utilisant des complices pour acquérir et diriger en cachette des médias à travers l'Europe", a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse.

Ce mardi, l'administration américaine annonçait l'interdiction de tous les nouveaux investissements en Russie.