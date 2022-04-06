ناشد لاعبو وفاق سطيف السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالسماح للجماهير لحضور مباراة الوفاق ضد الترجي التونسي نهاية الأسبوع المقبل بملعب خمسة جويلية في إطار ذهاب ربع نهائي.

وقال المدافع هشام بلقروي: "نناشد رئيس الجمهورية بالسماح لأنصارنا بدخول مدرجات ملعب خمسة جويلية ضد الترجي، نحن نلعب من أجل تشريف الراية الوطنية، وسندنا في ذلك هو جمهورنا"، فيما صرح الحارس سفيان خذايرية يقول: "منذ عامين ونحن نلعب من دون جمهور وأمر حزين أن يبقى الفريق من دون جماهيره، أتمنى من السلطات العليا للبلاد أن تستثني بعض المباريات من عدم حضور الجمهور، لقد لعبنا ضد الرجاء البيضاوي بحضور أكثر من 60 ألف من أنصارهم".

وشدد متوسط الميدان أمير قراوي على ضرورة تأهيل ملعب الثامن ماي بسطيف للاستقبال على أرضيته: "نحن سنلعب ونبذل كل الجهود من أجل التأهل للنصف النهائي، لكن ذلك يجب أن يتم بملعب الثامن ماي وبحضور أنصارنا، لعبنا المباراة السابقة ضد الرجاء وكان لجمهورهم دور كبير في الفوز علينا، ونحن كذلك لدينا جمهور غفير يمكنه مساعدتنا على التأهل".

نفس الكلام ذهب إليه اللاعبين زيتي وجحنيط الذين ناشدا السلطات العليا للبلاد بأن تبرمج هذه المباراة بحضور الجمهور.