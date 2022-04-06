بعد ستة أشهر من الاستماع، أصدرت محكمة واغادوغو العسكرية الأربعاء حكمها على رئيس بوركينافاسو السابق بليز كومباوري بالسجن مدى الحياة غيابيا على خلفية إدانته بتهمة المشاركة في اغتيال سلفه توماس سانكارا الذي قتل مع 12 من رفاقه خلال انقلاب في العام 1987.

وقضت الحكمة بالسجن مدى الحياة على قائد حرسه ياسينت كافاندو والجنرال جيلبير دينديري أحد قادة الجيش خلال انقلاب 1987. وغاب بليز كومباوري المقيم في منفاه في ساحل العاج منذ 2014 وكافاندو الهارب منذ 2016، عن المحاكمة التي بوشرت قبل ستة أشهر.

وقتل سانكارا، وهو زعيم ثوري ماركسي كان يلقب بـ "تشي غيفارا إفريقيا"، عام 1987 في انقلاب قاده حليفه السابق بليز كومباوري، المتهم الرئيسي في القضية. ووجهت لكومباوري اتهامات في محاكمة غيابية في أفريل بالتواطؤ في عملية الاغتيال فيما نفى مرارا أي ضلوع في قتل سانكارا.

وفي فيفري 2020، تمت للمرة الأولى إعادة تمثيل عملية اغتيال توماس سانكارا في مكان الجريمة ليتم بعد ذلك إرسال الملف لقاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في أكتوبر 2020 وفتح المجال أمام المحاكمة.