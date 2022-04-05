ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بنحو 1.5 بالمائة في ظل مخاوف من تعطل إمدادات الخام إلى الأسواق وبالتالي تراجع المعروض تزامنا مع انتعاش الطلب.

وحسب بيانات موقع "بلومبرغ" فإنه بحلول الساعة 07:21 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.52 بالمائة إلى 105.82 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.47 بالمائة إلى 111.85 دولار للبرميل. ويأتي الارتفاع في وقت يقيم فيه المستثمرون تحذيرات وكالة الطاقة الدولية من أن سوق النفط العالمية قد تفقد ثلاثة ملايين برميل يوميا نتيجة الانخفاض الكبير في صادرات النفط الروسية.

ومما زاد المخاوف أن هذا البيان جاء بعد تقارير عن خطط من قبل الولايات المتحدة ودول وكالة الطاقة الدولية لإطلاق 240 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية إلى السوق.