أسعفت مصالح الحماية المدنية صباح اليوم الخميس ثلاثة أشخاص اختنقوا بالغاز بولاية تيبازة.

وأفاد بيان لذات المصالح، إن وحداتها الثانوية لبوسماعيل، تدخلت اليوم على الساعة السادسة صباحا وخمس وثلاثين دقيقة من أجل إسعاف وإجلاء ثلاثة ضحايا تعرضوا للاختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من مدخنة، بالمكان المسمى حي100مسكن الباليلي بلدية ودائرة بوسماعيل.

وأوضح البيان، أن الحادث أدى إلى اختناق ثلاث ضحايا من جنس ذكر الأولى 31 سنة، وال ثانية29 سنة والثالثة 28سنة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى عيادة بوسماعيل.