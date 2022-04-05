استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس الأربعاء، بمقر الوزارة، فوهو ساهي ألفونس، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى الجزائر.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن المحادثات تركزت على بحث فرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة بين البلدين في مجالات الطاقة لاسيما في مجال استكشاف واستغلال المحروقات والتطوير والبتروكيماويات وكذا في مجال إنتاج وصيانة ونقل الكهرباء".

وفي هذا السياق، تم الاتفاق على تنقل وفد من قطاع الطاقة والمناجم إلى كوت ديفوار مكون من ممثلين عن سوناطراك وسونلغاز ونفطال.

كما ناقش الطرفان أوجه التعاون الأخرى المتعلقة بتبادل الخبرات والتكوين وكذلك التعاون والشراكة بين البلدين في المجال المنجمي في الجزائر.