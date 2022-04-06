وقع صباح اليوم الخميس، انفجار عنيف، بأحد المنازل بحي الأقواس، 5 جويلية، بولاية برج بوعريريج بسبب تسرب الغاز.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية في بيان لها، أن وحدتها الرئيسية بالبرج، مدعومة بالمركز المتقدم وسط المدنية والوحدات الثانوية لكل من: الحمادية، مجانة، عين تاغروت، برج الغدير، بئر قاصد علي، تدخلت بشأن الحادث المروع الذي تسبب في انهيار بناية سكنية من طابقين وآخر أرضي على الساعة 09التاسعة وخمسا وثلاثين دقيقة (09:35)، مخلفا لحد الساعة سبعة مصابين ـحسب بيان الحمايةـ (06 إناث +01 من جنس ذكر).

وأضاف ذات المصدر إن المصابين تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى بوزيدي لخضر ببرج بوعريريج.