7 افريل 2022
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7 افريل 2022 °C

انفجار عنيف بحي الأقواس ببرج بوعريريج (فيديو)

مجتمع
7 افريل 2022 ()
ف.ن
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وقع صباح اليوم الخميس، انفجار عنيف، بأحد المنازل بحي الأقواس، 5 جويلية، بولاية برج بوعريريج بسبب تسرب الغاز.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية في بيان لها، أن وحدتها الرئيسية بالبرج، مدعومة بالمركز المتقدم وسط المدنية والوحدات الثانوية لكل من: الحمادية، مجانة، عين تاغروت، برج الغدير، بئر قاصد علي، تدخلت بشأن الحادث المروع الذي تسبب في انهيار بناية سكنية من طابقين وآخر أرضي على الساعة 09التاسعة وخمسا وثلاثين دقيقة (09:35)، مخلفا لحد الساعة سبعة مصابين ـحسب بيان الحمايةـ (06 إناث +01 من جنس ذكر).

وأضاف ذات المصدر إن المصابين تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى بوزيدي لخضر ببرج بوعريريج.

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