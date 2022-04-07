وقع، صباح اليوم الخميس، انفجار عنيف، بأحد المنازل بحي الأقواس، 5 جويلية، بولاية برج بوعريريج بسبب تسرب الغاز.

وخلف الحادث إلى حد كتابة هذه الأسطر 4 وفيات و16 جريحا بعد انهيار بناية سكنية من طابقين وآخر أرضي على الساعة التاسعة صباحا وخمس وثلاثين دقيقة.

كما تسبب الحادث المروع في تضرر البنايات المجاورة للبناية المنهارة، حيث تستمر عملية البحث والإنقاذ التي سخر لها إمكانيات ضخمة بينها طائرات هليكوبتر.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان، قبل نقلهم رفقة جثث المتوفين إلى مستشفيات الولاية.