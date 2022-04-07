ارتفع عدد ضحايا حادث الانفجار بوسط مدينة برج بوعريريج إلى 5 وفيات و15 جريحا، حسب ما ورد في حصيلة جديدة قدمتها مديرة الصحة بالولاية.

وكان انفجار عنيف وقع، صبيحة اليوم الخميس، بأحد المنازل بحي الأقواس، 5 جويلية، بولاية برج بوعريريج بسبب تسرب الغاز.

وتسبب الحادث في انهيار بناية سكنية من طابقين وآخر أرضي على الساعة التاسعة صباحا وخمس وثلاثين دقيقة، كما تضررت البنايات المجاورة للبناية المنهارة.

وسخرت مصالح الحماية المدنية إمكانيات ضخمة في عملية البحث والإنقاذ من بينها طائرات هليكوبتر.

وأوضحت الحماية المدنية أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان، قبل نقلهم رفقة جثث المتوفين إلى مستشفيات الولاية.