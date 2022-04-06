أشاد وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، بيوم الصحة العالمي 2022 وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ عبد الباقي بن زيان والمنسق المقيم للأمم المتحدة وممثل المنظمة العالمية للصحة وممثلي منظمات الأمم المتحدة، وخبراء من دوائر وزارية متعددة.

وفي الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، أشاد الوزير مجددا بالمجهودات التي يبذلها جميع عمال قطاع الصحة منوها "بتفانيهم وتضحياتهم في مكافحة وباء كوفيد-19 كما حيا الجهود التي تبذلها كافة الوزارات في إطار الاستجابة الوطنية".

من جهة أخرى قال الوزير أن" القدرة على إدراك التأثيرات المرضية لمختلف العوامل البيئية تسمح لنا بإعداد إجراءات صحية وقائية قادرة ليس فقط على الحد من معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات فحسب، بل أيضا، أن تقلّل من تأثيرها على العبء المالي للنظام الصحي، الذي يجب أن يستعد بشكل حتمي لمواجهة عواقب تغير المناخ على الصحة، والتكيف معها".

واستنادا إلى الأرقام التي قدمها الوزير بحسب تقديرات المنظّمة العالمية للصحة، فإنّ: 24 بالمائة من عبء المرض و23 بالمائة من مجموع الوفيات سببها عوامل بيئية.

وكشف الوزير أن الجزائر تعهدت، على غرار العديد من دول العالم، بمناسبة اعتماد خطة عام 2030، بألاّ تدّخر أي مجهود في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة (ODD)، سيما الهدف الرامي إلى العمل من أجل " ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار ".

كما شدد الوزير على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة و بشكل أولوي فيما يخص المحاور الاستراتيجية كالحد من الوفيات الناجمة عن حالات الالتهابات والتسمم الحاد والظروف المناخية القاسية وتلوث الهواء في المناطق الحضرية ، دعم تحديد وتقييم المخاطر البيئية المسببة للسرطان وتقليل تعرض السكان لهذه العوامل، من أجل الحد من انتشار السرطانات في الجزائر، والتي تعتبر مشكلة رئيسية بالنسبة للصحة العمومية، وكذا تقليص التعرض لمسببات الحساسية بجميع أنواعها، وتعزيز تقييم القدرة المسببة للحساسية للمواد المشتبه بها، تحديد العوامل السامة المسببة لاضطرابات الغدد الصماء، من خلال الحد من تعرض السكان لهذه العوامل و تعزيز المراقبة و الحماية ضد هذه العوامل.