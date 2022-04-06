أسعف أعوان الحماية المدنية اليوم الخميس ثلاثة أشخاص تعرضوا للاختناق بالغاز بدار منصورة بالفحص في ولاية تلمسان.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات الهيئة عبر صفحتها على الفايسبوك، إن وحدة بني سنوس تدخلت في الساعة الرابعة من صباح هذا الخميس وخمس عشرة دقيقة (04:15) بحي دار منصورة الفحص من أجل حادث اختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء المتواجد بمطبخ منزل الضحايا.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث خلف اختناق ثلاثة أشخاص هم الأب 44 سنة والأم تبلغ من العمر 40 سنة وطفل عمره أربع سنوات، حيث تم إسعافهم في عين المكان وتحويلهم إلى المستشفى المحلي.