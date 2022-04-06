وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم، قميص لاعب منتخب جزر القمر شاكر الهدهور في متحفه الخاص. وارتدى صاحب الثلاثين ربيعا القميص خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده بالكاميرون في الدور الـ 16 من منافسة كأس أمم إفريقيا، عندما وجد نفسه مرغما على أن يكون حارس مرمى.

وكشفت إدارة المتحف بهذا الشأن:" للاحتفال بهذه اللحظة التي لا تُنسى في تاريخ كرة القدم الإفريقية، يفخر متحف " الفيفا" بأن يضيف إلى مجموعته القميص الذي ارتداه الهدهور، خلال هذه المباراة وذلك مما أظهره من قوة واستعداد للتكيف مع الظروف غير المتوقعة".

وختم:" هذه إضافة قيمة إلى مجموعة متحف" الفيفا" ونتطلع إلى إيجاد فرصة مثالية لعرض القميص للجمهور".