قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بقيادة الرئيس باتريس موتسيبي تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد ابتداء من مرحلة الدور ربع النهائي لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكنفيدرالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع " يلا كورة" المصري "لجنة الحكام في كاف أعلنت موافقتها وجاهزيتها لتطبيق تقنية الفيديو المساعد في كل مباريات دور ربع النهائي على جميع الملاعب وذلك بعد التعاقد مع إحدى الشركات المعتمدة لتطبيق تقنية الفيديو من مجلس الاتحاد الدولي " إ. أف أ.ب".

للتذكير فإن نتائج قرعة دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا أسفرت عن مواجهات عربية في ثلاث مباريات، حيث يواجه الأهلي الرجاء المغربي، ويلعب الوداد المغربي ضد شباب بلوزداد الجزائري، فيما يلاقي الترجي التونسي وفاق سطيف الجزائري، ويلعب صنداونز الجنوب إفريقي ضد بترو أتلتيكو الأنغولي.