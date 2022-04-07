أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الخميس، عن تعديل مواقيت سير القطارات خلال أيام الجمعة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية "فابيسبوك"، أن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تعلم زبائنها المسافرين على خطي الجزائر – زرالدة. والجزائر – تيزي وزو – وادي عيسي، أن مواقيت سير القطارات خلال أيام الجمعة، سيتم تعديلها لتصبح وفق البرنامج اليومي الأسبوعي (العادي).

وحسب البيان، يدخل هذا التعديل بداية من يوم غد الجمعة. والذي يأتي استجابة للطلب الكبير المسجل من طرف المسافرين على هاذين الخطين.