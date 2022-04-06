كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن إعداد مشروع مرسوم يحدد القواعد المتعلقة بتوظيف الصيدلي المساعد وشروط عمله في الصيدلية.

وأوضح الوزير في رده عن سؤال لعضو مجلس الأمة، ساعد عروس، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، أن "مشروع هذا النص سيرسل إلى الأمانة العامة للحكومة للدراسة وذلك بهدف القضاء على ظاهرة الاستعانة بالباعة لتقديم خدمات صحية على مستوى الصيدليات".

وأشار إلى أن صدور هذا النص التنظيمي سيمكن أصحاب الصيدليات من "الاستعانة بصيادلة في أداء مهامهم، وذلك بموجب عقد عمل، بدلا من اللجوء إلى بائعين غير حاملين لشهادة صيدلي لتفادي الوقوع في أي مشكل يخص توجيه المريض".

وأضاف أنه "نظرا لأهمية مهنة مساعد صيدلي، لا ينبغي ممارستها من قبل أشخاص لا يملكون المؤهلات العلمية اللازمة لذلك، مثلما أكده قانون الصحة، من خلال الترخيص فقط لحاملي شهادة صيدلي لمساعدة صاحب الصيدلة في تأدية مهامه".

وخلص الوزير إلى القول بأن دور الصيدلي "لا يقل أهمية عن دور الطبيب، فهو المسؤول الأول عن الاستعمال الآمن والفعال للأدوية ودوره لا ينحصر في مجرد صرف الأدوية المكتوبة في الوصفات الطبية، بل يتعدى إلى أكثر من ذلك بتقديم المعلومات والنصائح اللازمة حول الطرق الصحيحة لاستخدام الدواء، فهو يكمل عمل الطبيب ويشترك في تقديم العلاج للمريض".