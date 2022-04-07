خرج التلفزيون العمومي عن صمته، اليوم الخميس، متوعدا بالرد على الاتهامات التي طالته بخصوص الإخراج التلفزيوني لمواجهة المنتخب الوطني ضد نظيره الكاميروني في تصفيات المونديال.

وحسب ما جاء في الصفحة الرسمية للمؤسسة العمومية على "الفايسبوك" سيتم عرض حصة خاصة، غدا الجمعة، للعودة إلى حيثيات مباراة الجزائر-الكاميرون والحديث عن ضوابط استعمال تقنية "الفار".

وأضاف نفس المصدر أن الحصة ستخصص أيضا للإجابة على "المغالطات" التي يجهلها ويغذيها بعض من وصفهم بـ"المتطفلين على المهنة وممن يفتقدون لأبجديات تنظيم وإدارة مثل هذه المباريات".

وحسب المنشور سيستضيف البرنامج فريق العمل الذي أدار المباراة ومختصين وتقنيين ومحللين ورياضيين.

وانتقدت عدة أطراف إخراج التلفزيون العمومي لتلك المواجهة المصيرية، موجهين إليه أصابع الاتهام في عدم قدرة تقنية "الفار" على حسم عدة لقطات مشكوك فيها.