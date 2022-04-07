أعلنت ولاية الجزائر، اليوم الخميس، السماح للجمهور بالدخول إلى ملاعب العاصمة بعد حوالي سنتين من الحظر.

وحسب نفس المصدر ستتمكن جماهير الأندية من ولوج الملاعب بداية من يوم غد الجمعة.

وكان قرار منع الدخول إلى ملاعب قد اتخذ مع انتشار فيروس كورونا في الجزائر بداية سنة 2020، قبل أن يرفع الحظر في بعض ولايات الجمهورية مع إبقاءه في العاصمة.

ويأتي هذا القرار بعد مناشدات جماهير عدة أندية، خاصة تلك المشاركة في المنافسات الخارجية كشباب بلوزداد ووفاق سطيف، المقبلين على مواجهتين هامتين في ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا ضد الوداد البيضاوي والترجي التونسي على التوالي، حيث من المنتظر أن يستقبل ممثلا الجزائر بملعب 5 جويلية الأولمبي.