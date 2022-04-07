توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وفي بيان صحفي، أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية مع لبنان لتسهيل تمويل ممدد لمدة أربع سنوات.

وأشار البيان إلى أن السلطات اللبنانية قامت، بدعم من خبراء صندوق النقد الدولي، بصياغة برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الاستدامة المالية، وتعزيز الحكم والشفافية، وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار.

وقال البيان إن البرنامج المتفق عليه يخضع لإدارة صندوق النقد الدولي وموافقة المجلس التنفيذي، وقد وافقت السلطات اللبنانية على إجراء العديد من الإصلاحات الحاسمة قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.

وأَضاف: "سيكون تمويل الدعم بشروط ميسرة للغاية من شركاء لبنان الدوليين ضروريًا لدعم جهود السلطات وضمان التمويل الكافي للبرنامج والوفاء أهدافه".