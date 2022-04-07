تقدمت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بطعن ضد قرار المحكمة الجنائية الـ11 بإسطنبول، القاضي بنقل قضية محاكمة متهمين بجريمة قتل "خاشقجي" إلى السلطات القضائية السعودية.

وتقدم محامي جنكيز، غوكمان باش بنار، الخميس، بالطلب إلى المحكمة الإدارية الرابعة عشرة في أنقرة.

وأشار المحامي إلى عدم وجود أي اتفاق ثنائي بين تركيا والسعودية بشأن نقل الملاحقات الجنائية.

وأوضح أنه لا يمكن نقل ملف القضية إلى السعودية بحكم الأمر الواقع ولا من الناحية القانونية لأن المحاكمة بالقضية في السعودية انتهت وتم تبرئة بعض المتهمين.

وفي وقت سابق الخميس، قررت المحكمة الجنائية الـ11 بإسطنبول، إحالة قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل "خاشقجي" إلى السعودية.

وصدر القرار عن المحكمة الجنائية الـ11 بإسطنبول، المسؤولة عن النظر في قضية مقتل خاشقجي، في جلسة تغيب عنها المتهمون الـ 26.

وفي 2 أكتوبر 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.