تم، اليوم الخميس، تعليق عضوية روسيا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وجاء هذا القرار خلال جلسة تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب مزاعم عن "انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان".

وأيدت القرار 93 دولة مقابل معارضة 24 أخرى، فيما امتنع 58 بلدا عن التصويت، حيث عبر نص المسودة عن "القلق البالغ إزاء أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية المستمرة في أوكرانيا".

وكانت الجزائر من بين الأعضاء الذين عارضوا القرار خلال جلسة التصويت رفقة عدة دول منها الصين، كوبا، إيران، كوريا الشمالية، سوريا، فيتنام، بيلاروسيا وزيمبابوي، فيما تصدرت الدول الغربية قائمة المؤيدين.

نتائج التصويت: