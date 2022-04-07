صادق البرلمان الاسباني، اليوم الخميس، على لائحة تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتؤكد على قرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن، منددة بالتغير "أحادي الجانب وغير القانوني" في موقف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بخصوص قضية الصحراء الغربية.

وصادق الكونغرس الاسباني على اقتراح تقدمت به ثلاث كتل برلمانية تنتقد فيه "المنعطف أحادي الجانب وغير القانوني" الذي اتخذه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بشأن النزاع في الصحراء الغربية، والذي يستدعي "تصحيح" هذا الموقف، مع التأكيد على قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.

وخلال جلسة مكثفة من المناقشات، انتقدت جميع المجموعات السياسية بشكل "قوي" الموقف الذي دافع عنه بيدرو سانشيز، زعيم الحزب الاشتراكي، بدعم المخطط المغربي المزعوم "للحكم الذاتي" في الصحراء الغربية، واصفة إياه بأنه "خيانة" للشعب الصحراوي، وطالبته بنقل رسالة "واضحة" إلى ملك المغرب مفادها أن "الإطار الوحيد الذي يمكن لإسبانيا الدفاع عنه، هو الشرعية الدولية التي تدافع عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير".

وينص الاقتراح -الذي تم تقديمه والتصويت عليه- بوضوح على أن "جزء من الحكومة الإسبانية (حزب العمال الاشتراكي) قد عدل موقفه من جانب واحد" فيما يتعلق بنزاع الصحراء الغربية، "بما يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي نفسه.

وكان كلا من حزب "بوديموس" ("نستطيع") وحزب "اليسار الجمهوري لكتالونيا"، إلى جانب تحالف "بيلدو" (تجمع بلاد الباسك)، تقدموا باقتراح أمام مجلس النواب ينتقدون من خلاله موقف سانشيز "أحادي الجانب" ويدعون فيه إلى تصحيح الموقف الاسباني الرسمي الجديد، مع التشديد على ضرورة التأكيد على قرارات الأمم المتحدة الداعمة لتنظيم استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.

يذكر أن هذا التصويت يتزامن مع الزيارة التي يقوم بها سانشيز رفقة وزير خارجيته خوسيه مانويل ألباريس إلى المملكة المغربية اليوم الخميس، وهي الزيارة التي "لم تحظ بدعم أي حزب في الكونغرس، الذي يرى أنها تكريس لخيانة مدريد للشعب الصحراوي".

كما يدعم هذا التصويت رفض الحلول القسرية التي يحاول الاحتلال المغربي فرضها بدعم من بعض الجهات التي تحاول التحايل على نصوص القانون الدولي التي تكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، حسب ما ذكرته مصادر صحراوية.