أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، عودة سفيرها إلى لبنان، وفق ما نقلت قناة "العربية".

وجاء في بيان الخارجية "استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، فإن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعلن عن عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان الشقيقة".

وأكدت السعودية على "أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي متمثلةً بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، ويحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه".

وكانت السعودية قد أعلنت، شهر أكتوبر الماضي، استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور ومغادرة سفير لبنان لديها على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي.