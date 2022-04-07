تعادل شباب بلوزداد مع مضيفه أولمبي المدية بنتيجة (0-0)، اليوم الخميس، بملعب "إمام إلياس" بالمدية، لحساب المباريات المتأخرة عن الجولة الـ21 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

ورغم هذا التعثر، يعزز "الشباب" مركزه في ريادة جدول ترتيب البطولة برصيد 49 نقطة، بفارق 7 خطوات عن أقرب ملاحقيه. بالمقابل يقبع فريق أبناء "التيطري" في الصف الـ15 بمجموع 22 نقطة، ليبقى مع الفرق المهددة بالسقوط إلى القسم الثاني.

ويتضمن برنامج تسوية رزنامة نفس الجولة، إجراء مقابلتي، شبيبة الساورة-هلال شلغوم العيد، يوم الجمعة، ووفاق سطيف-مولودية وهران، يوم السبت.

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 49 22

2. مولودية الجزائر 42 24

3. شبيبة الساورة 40 21

-- شبيبة القبائل 40 22

-- نادي بارادو 40 24

-- شباب قسنطينة 40 24

7. اتحاد الجزائر 38 24

8. وفاق سطيف 34 21

--. أولمبي الشلف 34 24

10. اتحاد بسكرة 33 24

11. نجم مقرة 32 24

12. أمل الأربعاء 27 23

-- هلال شلغوم العيد 27 23

14. مولودية وهران 24 22

15. أولمبي المدية 22 24

16. نصر حسين داي 18 24

17. سريع غليزان 16 24

18. وداد تلمسان 10 23.