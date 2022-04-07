* رئيس قمة العمل المناخي - COP26 وزير الدولة في الحكومة البريطانية

كان أول أسبوع من نوعه حول المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المُنظّم في دبي من 28 إلى 31 مارس أول فرصة لحكوماتٍ وشركات من القطاع الخاص ومؤسسات مالية ومنظمات المجتمع المدني للاجتماع وإحراز تقدم بشأن الالتزامات المُتعهد بها في مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول تغير المناخ (COP26) في نوفمبر المنصرم.

كان شهر نوفمبر لحظة محورية لكوكب الأرض حيث اجتمعت دول العالم في مدينة غلاسكو، بالمملكة المتحدة. وبعد عامين من العمل الماراطوني وسباق من المفاوضات لمدة أسبوعين حققنا هدفنا واتفق قرابة 200 بلداً على ميثاق غلاسكو بشأن المناخ، ويعد ذلكبكل المقاييس اتفاقاً تاريخياً يمكن جميع الأطراف الـ197 أن تفخر به، وبوسعنا أن نقول بكل مصداقية أننا حافظنا على هدفنا المتمثل في الحد من الاحتباس الحراري إلى 1,5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

كان مؤتمر الأطراف (COP26)أكبر تجمع سياسي من أي نوع مُنعقدفي المملكة المتحدة، إذ استضافت غلاسكو ممثلين من 194 دولة و120 من قادة العالم بحضور 38,000مفوضاً معتمداً بما في ذلك الفريق الجزائري بقيادة وزيرة البيئة السيدة موالفي.

ربما بدت المفاوضات من الخارج تكنوقراطية بشكل لا يصدق لكن الكثير من الأمور كانت على المحك،حيث تمحورت حول حماية أرواح وسبل عيش أولئك الموجودين في الخطوط الأمامية لأزمة المناخ، وحماية الأجيال القادمة التي سيُحكم عليها بالعيش في عالم خطير ومُستنزَف يشوبه عدم اليقين،إن فشلنا في حمايتها. وكما قالت رئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي فيمؤتمرالأطراف أنه بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة، "1,5درجة مئوية هو ما نحتاجه للبقاء على قيد الحياة. درجتان مئويتانيُعتبرحُكماً بالإعدام ".

يخبرنا العلم أن العالم أصبح بالفعل في المتوسط ​​1.1 درجة مئوية أدفأ مما كان عليه في فترة ما قبل الصناعة ويمكننا أن نرى التأثيرات الحادة لذلك على الملايين من الأشخاص،فالطقس الشديد آخذ في الارتفاع في جميع أنحاء العالم وتغير المناخ لا يعترف بالحدود الوطنية،ورأينا في الجزائر جفافاً وحرائق للغابات وفيضانات نتيجة لتغير المناخ.

من شأن التعاون العالمي الذي رأيناه في نوفمبر أن يمنح الأمل للعالم،وقد تكون ثمة بعض الخلافات لكن في عالم من السياسات العالمية المتصدعة أظهرت البلدان وَحدة الهدف بشأن المناخ،وكانت ثمة زيادة في الثقة بين الدول وعزيمة حقيقية للتوصل إلى اتفاق.

يُقرّ ميثاق غلاسكو للمناخ المستند إلى أحدث العلوم بالفجوة بين المستوى الذي وصلت إليه البلدان في التزاماتها بالحد من الانبعاثات وبين المستوى الذي يجب علينا بلوغه،كما يؤكد الميثاق على الحاجة المُلحّة لاتخاذ إجراءات أسرع ويُلزم البلدان بإعادة النظر في أهداف الحد من الانبعاثات لأفق عام 2030 وتعزيزها عند الضرورة في سنة 2022.

للمرة الأولى، يُلزم الميثاق البلدان بمخطط للاستغناء عن طاقة الفحم وإعانات الوقود الأحفوري غير الفعالة، وبعد ست سنوات من المناقشات يضع اللمسات الأخيرة على العناصر البارزة لكتاب قواعد تنفيذ اتفاق باريس –وهي القواعد التي تُنظم اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ الموقعة في عام 2015 - والتي سيُطلق تنفيذها العنان لإمكاناتها الكاملة.

ويُحرز الميثاق أيضًا تقدمًا في تمويل الأنشطة حول المناخ والتكيف، لحماية الناس والطبيعة من آثار تغير المناخ، وحول الخسائر والأضرار الناجمة عن أزمة المناخ. وتعتبر جميعها قضايا حيوية في سبيل مكافحة تغير المناخ.

وخارج قاعات المفاوضات لمؤتمر الأطراف26 رحبنا بالإعلانات عن أهداف صافي انبعاثات صفرية، فضلاً عن الالتزامات التي تُعجّـل بالانتقال نحو الطاقة النظيفة والسيارات الخالية من الانبعاثات، وتحدّمن إزالة الغابات وتزيد من التمويل الموجه نحوالأنشطة في مجال المناخ. وتبدأ هذه الاتفاقات القيمة، إلى جانب ميثاق غلاسكو للمناخ، في تقديم تفاصيل بشأن الكيفية التي سترتفع بها وتيرة الاستجابة للتحدي العالمي الهائل المتمثل في تغير المناخ للحفاظ على حد 1,5 درجة.

على سبيل المثال، إلى جانبا لالتزامات المُتعهد بها في غلاسكو، أصبحت أهداف صافي انبعاثات صفريةتغطي %90 من الاقتصاد العالمي بعد أن كانت تمثل 30% في بداية انخراطالمملكة المتحدة فيمؤتمر الأطراف (COP26).وقد شهدنا بُلداناً تضم أكثر من 90% من غابات العالم تتعهد بوقف فقدان الغابات وتعويض ذلك،كما شهدنا أعلى تعبئة منفردة لصندوق التكيف، الذي يمكّن المجتمعات الأكثر هشاشة وعُرضة لتغير المناخ من حماية نفسها، وقد كان مؤتمر غلاسكو إنجازا جماعياً تاريخياًإلا أنه فوز هش. يمكننا أن نقول بمصداقية أن حد1,5 درجة مئوية موجودٌ لكن نبضه لا يزال ضعيفاً ويتعين على كل بلد الآن حمايته وتعزيزه خلال السنوات المقبلة.

ولهذا السبب فإن عمل المملكة المتحدة من خلال ترأسها لمؤتمر الأطرافليس سوى البداية، وسنعمل على مدى هذه السنة مع البلدان ونحثها على اتخاذ الإجراءات والوفاء بوعودها المحددة في ميثاق غلاسكو لزيادة الطموح بشأن المناخ لأفقسنة 2030 وأبعد بعد ذلك. لا توجد عملية رسمية للمراقبة في نظام الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وبالتالي يتعين علينا أن نواصل الضغط البنّاء وأن نعزز الثقة وحسن النية النابعيْن من مؤتمر الأطراف.

وقد كان أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إحدى الفرص لاستكشاف التحديات والفرص في مجال المناخ معاً ولإبراز حلول طموحة. وفضلا عن ذلك، أعلنت المملكة المتحدة عن تمويل إضافي قدره 5 ملايين جنيه استرليني لخدمات الطقس والمناخ لدعم عملية صنع القرار على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية وبناء المرونة للتكيف مع آثار تغير المناخ.

وقد اتخذت الجزائر بالفعل خطوات للحفاظ على زخم مؤتمر الأطراف بتعليماتالرئيس تبون الأخيرة بالعمل والتعاون مع المجتمع المدني والمواطنين من القطاع الخاص لحماية البيئة، وقد أبدت الجزائر من خلال مشروع السد الأخضر التزامها بحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي. وتُتاح للجزائر الآن فرصة أن تكون مثالاً يحتذى به في المنطقة وبقية العالم من خلال انتقالها الطاقوي باستخدام مصادر متجددة لاستحداث طاقة مستدامة وخضراء والحد من الانبعاثات.

وتوجب علينا أن نستغل هذه اللحظة، ويتعين على العالم الآن أن يُكثف ويتخذ المزيد من الإجراءات بشأن التمويل والتكيف ودرجة 1,5 مئوية، ونحن مدينون للأشخاص على الخطوط الأمامية لتغير المناخ وللأجيال القادمة لإنجاز ما اتفقنا عليه في غلاسكو.