كشف مصدر عليم لـ "الخبر" أن مصالح الأمن الحضري الخامس بولاية تبسة نفذت، عملية نوعية فككت من خلالها شبكة إجرامية منظمة تحترف تزوير العملة الوطنية

وتفيد المعلومات الأولية أن ذات الجهة الأمنية وبعد تكثيف إجراءات البحث والتحري تمكنت من حجز مبلغ 154 مليون سنتيم مزور و660دينار تونسي و350 أورو أثبتت الخبرة التقنية لمخبر الشرطة أنها أيضا مزورة.

كما ضبطت بعد عملية تفتيش سلاح ناري من الصنف الرابع يتمثل في مسدس فردي وذخيرة حية وبدلتين عسكريتين.

وتتواصل عملية الاستماع للمتورطين تحسبا لإحالة ملف القضية إلى الجهة القضائية المختصة.