ارتفعت حصيلة الانفجار العنيف للغاز يوم أمس الخميس بحي 05 جويلية في مدينة برج بوعريريج إلى وفاة عشرة أشخاص وإصابة ستة عشر آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية برج بوعريريج في بلاغ يحمل رقم 05 عبر صفحتها على الفايسبوك، إن وحداتها سجلت عشر وفيات و16 جريحا في انفجار للغاز وانهيار بناية سكنية بحي 05 جويلية ببرج بوعريريج.

وأشار نفس المصدر إلى إن عملية التدخل لأجل هذا الحادث الذي خلف 26 ضحية من بينهم 10وفيات ستة في عين المكان وأربع حالات توفيت في مستشفى بوزيدي لخضر ببرج بوعريريج، جرت بحضور والي الولاية ومدير الحماية المدنية مرفوقا بالسلطات المدنية والعسكرية قائد الوحدة الرئيسية ورؤساء الوحدات ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب ومستخدمي المديرية.

وأوضح ذات البلاغ إن جريحين من بين الـ 16 الذين تم نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى يوجدان في العناية الطبية بينما عادر الـ 14 الآخرين المستشفى بعد تلقيهم للعلاج. وأفادت خلية الإعلام والاتصال إن عملية التدخل جندت لها الوحدات الرئيسية للحماية المدنية والمركز المتقدم والوحدات الثانوية لمجانة وللحمادية ولبرج الغدير وبئر قاصد علي وعين تاغروت بتعداد 19ضابطا و09 ضباط صف و65 عونا مع تسخير اثنتي عشرة سيارة إسعاف وسبع شاحنات وخمس سيارات اتصال بالإضافة إلى الإمكانيات التابعة للقطاعات العمومية والخواص، لرفع الردوم.