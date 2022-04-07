دعت وزارة الاتصال مساء أمس الخميس وسائل الإعلام على غرار القنوات التلفزيونية إلى تحري المعلومات والتحقق من مصادرها قبل بثها تجنبا للسقوط في فخ الأخبار الكاذبة.

وشددت الوزارة في بيان لها على ضرورة التحقق من المعلومة ومن مصادرها التي ينبغي أن تكون موثوقة ومؤهلة تفاديا لنشر وبث معلومات لا أساس لها من الصحة، والتي تدخل ضمن نطاق الأخبار الكاذبة.

وحذرت وزارة الاتصال من مغبة السقوط في فخ الأخبار الكاذبة والانسياق وراء المعلومات التي تغذي تهويل الجمهور، لا سيما الشباب، وتغليطه، داعية إلى الاحتكام إلى قواعد المهنية والاحترافية.

يذكر إن بعض وسائل الإعلام، لا سيما بعض القنوات التلفزيونية كانت قد بثت هذا الخميس خبرا لا أساس له من الصحة والذي يخص جمهورا واسعا خاصة شريحة الشباب حول مسألة فتح الملاعب أمام الجمهور بولاية الجزائر.