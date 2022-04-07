توفي مساء أمس الخميس شاب إثر تعرضه لصعقة كهربائية بقرية عيون العصافير في ولاية باتنة.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية عبر صفحتها على الفايسبوك، إن الضحية البالغ من العمر 21 سنة، تعرض لصعقة كهربائية في حدود الساعة السادسة مساء وثلاث وثلاثين دقيقة (18:33)، مشيرة إلى إن الضحية لمس الأسلاك الكهربائية المغذية لأحد المنازل بواسطة قضيب حديدي.

وأضاف نفس المصدر إنه تم إجلاء جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي بباتنة، بينما فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقا لتحديد ملابسات وأسباب هذا الحادث المميت.