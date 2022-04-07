عبر أكثر من 21 ألف لاجئ من منطقتي دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا الحدود الروسية خلال يوم أمس الخميس، ليتجاوز إجمالي اللاجئين من هناك 674 ألف شخص، حسب مصدر في خدمة الطوارئ.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر قوله: "خلال يوم، عبر 21012 شخصا حدود روسيا، بينهم 3701 طفل، وبلغ المجموع 674144 شخصا، بينهم 131033 طفلا".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية إجلاء 188 مواطنا من عدة دول بينها ثلاث دول عربية، من مقاطعة خيرسون بجنوب أوكرانيا إلى روسيا.

وقالت الوزارة في بيان لها: "في اليوم الماضي، نظم عسكريون من المنطقة العسكرية الجنوبية عملية نقل آمنة لـ 188 مواطنا من روسيا ومولدوفا ومصر وسوريا وليبيا وأذربيجان وأوزبكستان وأوكرانيا من مقاطعة خيرسون بأوكرانيا إلى أراضي روسيا".