كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" أن أسعار السلع الغذائية العالمية وصلت إلى "أعلى المستويات على الإطلاق" في مارس الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا.

وحسب المنظمة، فقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الغذائية بنسبة 12.6 بالمائة بين فيفري ومارس "في قفزة كبيرة إلى أعلى مستوى جديد منذ بدء العمل به في 1990".

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، إن "أسعار المواد الغذائية ترتفع بالفعل. ويعتمد ثلث سكان العالم على القمح كمواد غذائية أساسية"، معلنا أنه "لدينا 30 مليون طن من الحبوب عالقة بسبب الحرب في أوكرانيا. وهذه الكمية لا يمكن لها أن تغادر منطقة البحر الأسود". وأضاف: "يمكن فقط تخيل تأثير ذلك على التكلفة وتوفر الطعام في جميع أنحاء العالم. هذه أزمة لم نشهدها من قبل".

وأفاد بأنه "قبل بدء الحرب في أوكرانيا، كان لدينا بالفعل مستويات غير مسبوقة من الناس يسيرون نحو المجاعة. الآن، فإن 47 مليون شخص إضافي يسيرون في الاتجاه نفسه إذا لم تنته حرب أوكرانيا قريبا".