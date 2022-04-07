أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن مواصلة الاعترافات التي أدلى بها الإرهابيون الذين ألقي القبض عليهم في عملية التمشيط النوعية التي قامت بها مفارز الجيش الوطني الشعبي بغابة وادي الدوار قرب بلدية بني زيد دائرة القل ولاية سكيكدة في 16 مارس الماضي بالناحية العسكرية الخامسة.

وجاء في بيان الوزارة، إن الإرهابي الموقوف بلاوي محمد المكنى زرقاوي أبو عبيدة سيدلي باعترافات حول نشاطاته الإجرامية منذ التحاقه بالجماعات الإرهابية ويكشف معلومات حصرية حول علاقة الجماعات الإرهابية بالمنظمة الإرهابية رشاد.

وحسب ذات المصدر، فإن اعترافات الإرهابي ستبث على القناة الإخبارية A3 عقب نشرة الـ 11:00.