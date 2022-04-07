قام مدير الموارد المائية لولاية أدرار "ميلود كرزازي" بتدشين ووضع حيز الخدمة بئر تعويضي جديد من صنف F11 بتدفق عالي يقدر بـ 30 لتر في الثانية.

وسيمكن هذا البئر الجديد من زيادة الحجم الساعي وتوفير الماء الصالح للشرب لتسعة أحياء كبيرة على مستوى مدينة أدرار وضواحيها وهي "حي 1100 مسكن و300 مسكن وبايزون والأرض والإعانة والزهور والقدس والنجمة". وسيتم تزويدها بالمياه عبر الخزان المائي الكبير الواقع بمحاذاة طريق الوزن الثقيل جنوب مدينة أدرار.

وقد استحسن ساكنة هذه الأحياء هذا الأمر الذي سيقضي على معاناتهم، خاصة إنه جاء مع بداية الشهر الفضيل حيث يكثر استعمال المياه.