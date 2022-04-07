أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت بصواريخ عالية الدقة "مركزا لتجميع وتدريب المرتزقة الأجانب" قرب مدينة أوديسا الأوكرانية.

وصرح المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، في موجز صحفي عقده صباح اليوم الجمعة: "بصواريخ عالية الدقة أطلقت بمنظومة "باستيون" للدفاع الساحلي تم تدمير مركز لتجميع وتدريب المرتزقة الأجانب في محيط بلدة كراسنوسيلكا شمالي شرقي أوديسا".

كما ذكر المتحدث إن القوات الروسية بصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو دمرت في محطات سكة الحديد بوكروفسك وسلافيانسك وبارفينكوفو أسلحة ومعدات عسكرية تابعة لقوات الاحتياط الأوكرانية التي وصلت إلى منطقة دونباس. وأضاف كوناشينكوف إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مروحيتين عسكريتين أوكرانيتين من طرازي "مي-8" و"مي-24" في محيط بلدة ستارايا زبرويفكا، بالإضافة إلى إسقاط خمس طائرات مسيرة اثنتان منها من طراز "بيرقدار تي بي-2" في محيط مدينة كريفوي روغ. وأعلن المتحدث عن شن سلاح الجو والقوات الصاروخية الروسية ضربات على 81 هدفا عسكريا في أوكرانيا، منها مركزا قيادة ومنظومة صاروخية من طراز "أوسا" وثلاث راجمات صواريخ وتسعة مواقع حصينة، بالإضافة إلى 59 تجمعا للآليات القتالية للجيش الأوكراني.

ودمرت القوات الروسية إجمالا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وفقا لكوناشينكوف، 97 مروحية و421 طائرة مسيرة و228 منظومة دفاع جوي صاروخية متوسطة وبعيدة المدى و2019 دبابة ومدرعة و223 راجمة صواريخ و874 مدفعا ومدفع هاون، بالإضافة إلى 1917 مركبة عسكرية خاصة.