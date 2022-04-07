نشرت مجلة فوربس الأمريكية مؤخراً تقريراً عن أغنى الأشخاص في العالم. وقالت المجلة إن من بين 2668 مليارديراً في قائمة هذا العام 2022، كان هناك عدد قليل من النساء، بلغ عددهن 327 فقط، بانخفاض من 328 العام الماضي.

وتقول المجلة إن قيمة ما تملكنه النساء اللواتي وردت أسماءهن في القائمة التي نشرت مؤخراً (بما في ذلك أولئك اللائي يشاركن ثروتهن مع أزواجهن أو أطفالهن أو أشقائهن) نحو 1.56 تريليون دولار، بارتفاع قدره ثلاثة مليارات دولار عن العام الماضي.

وفيما يلي قائمة الأشخاص:

1- الفرنسية فرانسواز بيتنكورت مايرز

صافي الثروة: 74.8 مليار دولار

مصدر الثروة: شركة لوريال

وتعد هي أغنى امرأة على هذا الكوكب للسنة الثانية على التوالي. وهي حفيدة مؤسس عملاق التجميل لوريال، وظهرت لأول مرة على قائمة المليارديرات في العالم في عام 2018، بعد وفاة والدتها، ليليان

بيتينكور، أغنى امرأة في العالم.

2- الأمريكية أليس والتون

صافي الثروة: 65.3 مليار دولار

مصدر الثروة: وول مارت

وهي ابنة مؤسس وول مارت سام والتون. ارتفعت ثروة أليس والتون بما يقدر بنحو 3.5 مليار دولار على مدار العام الماضي بفضل ارتفاع أسهم وول مارت، وكانت أغنى امرأة في العالم في عام 2020، لكنها فقدت مكانتها لصالح بيتنكور مايرز.

3- الأمريكية جوليا كوخ

صافي الثروة: 60 مليار دولار

مصدر الثروة: صناعات كوتش

وهي أرملة دافيد كوخ أحد أشهر المتبرعين للأعمال الخيرية، وتمتلك هي وأطفالها 42٪ من أسهم الشركة، ثاني أكبر شركة خاصة في الولايات المتحدة.

4- الأمريكية ماكينزي سكوت

صافي الثروة: 43.6 مليار دولار

مصدر الثروة: أمازون

منذ طلاقها من مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس في عام 2019، أصبحت سكوت واحدة من أكثر فاعلي الخير ربما في التاريخ الحديث، إذ تبرعت بمبلغ 12.5 مليار دولار لأكثر من 1250 منظمة خيرية في أقل من عامين.

5- الأمريكية جاكلين مارس

صافي الثروة: 31.7 مليار دولار

مصدر الثروة: حلوى، طعام للحيوانات الأليفة

ورثت مارس ما يقدر بثلث شركة مارس إنكوربوريتد، وهي مجموعة الشركات المنتجة للحلوى وأغذية الحيوانات الأليفة والمالكة للعلاقة التجارية ام اند ام M & M's وعلامات تجارية أخرى مثل IAMS و Pedigree. أسس الشركة جدها فرانك سي مارس عام 1911.

6- الأسترالية جينا رينهارت

صافي الثروة: 30.2 مليار دولار

مصدر الثروة: التعدين

تترأس رينهارت شركة التعدين والزراعة الأسترالية التي أسسها والدها لانج هانكوك والذي توفي عام 1992. لسنوات، خاضت جينا معركة قضائية ضد أبنائها البالغين حول صندوق الأسرة، ويتوقع أن تستمر المعارك القضائية حتى العام المقبل على الأقل، إذ أرجأ القاضي موعد الجلسة التالية حتى عام 2023.

7- الأمريكية ميريام أديلسون

صافي الثروة: 27.5 مليار دولار

مصدر الثروة: الكازينوهات

وهي أرملة الجمهوري البارز وقطب صناعة الكازينوهات شيلدون أديلسون. تمتلك ميريام الآن حصة زوجها الراحل بنسبة تقترب من 50 ٪ في لاس فيغاس ساندز بعد وفاته في أوائل عام 2021. بعد شهرين من وفاة أديلسون، وافقت الشركة على بيع أصولها البارزة في لاس فيغاس، بما في ذلك بعض المنتجعات الشهيرة، مقابل 6.25 مليار دولار في محاولة منها للتركيز على السوق الآسيوية.

8- الألمانية سوزان كلاتن

صافي الثروة: 24.3 مليار دولار

مصدر الثروة: بي إم دبليو ، شركات أدوية

تمتلك سوزان كلاتن حوالي 19٪ من شركة BMW الألمانية لصناعة السيارات، والتي ورثتها عن والدتها جوانا كوانت والأب هربرت كواندت، رجل الصناعة الذي يُنسب إليه الفضل في إنقاذ شركة BMW من الإفلاس في عام 1959. تمتلك كلاتن أيضًا شركة الكيماويات ألتانا.

9- الشيلية ايريس فونتبونا

صافي الثروة: 22.8 مليار دولار

مصدر الثروة: التعدين

هي أرملة قطب الأعمال الشيلي اندرونيكو لوكسيك، الذي توفي بالسرطان في عام 2005 بعد أن جمع ثروة من التعدين والمشروبات. تمتلك هي وعائلتها مناجم نحاس في الشيلي من خلال شركة Antofagasta Plc، التي يتم تداول أسهمها في بورصة لندن. كما تمتلك العائلة حصة الأغلبية في كوينينكو Quiñenco، وهو تكتل شيلي يتم تداول أسمه أيضا ويُعنى بالبنوك والبيرة والتصنيع.

10- الأمريكية أبيغيل جونسون

صافي الثروة: 21.2 مليار دولار

مصدر الثروة: إدارة الأموال

تشغل أبيغيل جونسون منصب الرئيس التنفيذي لشركة فيديلتي للاستثمارات منذ عام 2014 بعد أن تولت منصب والدها الراحل نيد جونسون الثالث. تمتلك ما يقدر بنحو 24.5 ٪ من الأسهم في الشركة التي تمتلك 4.2 تريليون دولار من الأصول المدارة والتي أسسها جدها في عام 1946.