Le bilan de l'explosion de gaz du quartier de la cité 5 juillet à Bordj Bouariredj est passé à un total de 10 décès, et de 16 blessés graves, selon un rapport officiel publié par la cellule d'information et de communication des services de protection civile de la wilaya.

Les opérations de sauvetage engagés dans cet incident qui a causé plus de 26 sinistrés, ont eu lieu avec la présence du wali, du directeur de la protection civile et des présidents d'unités et hauts cadres de l'institution. Elles ont été menées avec l'affrètement au total des chefs de corps des unités principales et secondaires de Medjana, Hamadiya, Bordj Leghdir, Bir Qassed et de Aïn Taghrout, encadrés par 19 lieutenants 19 officiers, 09 sous-officiers et 65 pompiers, en mettant à leur disposition de douze voitures d'ambulances, sept camions, cinq véhicules d'assistance en communications et liaisons, ainsi que différents engins appartenant au patrimoine du secteur public et privé, utilisés pour désensevlir les bâtisses en ruines.