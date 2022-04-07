تزوج عجوز من محافظة الديوانية العراقية، يبلغ من العمر 103 سنوات للمرة الثالثة، معربا عن أمله في أن يصبح أبا مرة أخرى.

وقال الحاج مخيلف فرهود إن زوجته السابقة ذهبت إلى أهلها في الناصرية ولم تعد، معربا عن أمله بأن تنجب له زوجته الجديدة التي تبلغ من العمر 35 عاما الأطفال.

كاظم هو الابن الأكبر للحاج مخيلف وعمره 72 عاما، أمه متوفية منذ 23 سنة، وزوجة أبيه الجديدة أصغر منه بـ35 عاما، لديه 16 فتاة و17 ولدا بزواجه 9 مرات والآن لديه 4 زوجات.

يذكر أن زوجة الحاج مخيلف أصغر منه بـ 66 عاما، وباستثناء تسعة أولاد وست بنات، رأى أكثر من أربعة أجيال منهم، وبحسب أحفاده، فإن لديه نحو 400 من نسله، معظمهم لا يعرفهم.