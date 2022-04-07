قال مسؤول خلية الإعلام لدى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، صالح باي عبود، اليوم الجمعة، إن الناخب الوطني جمال بلماضي استعاد قواه، و"هناك مؤشرات إيجابية بخصوص مستقبله مع الخضر".

وأكد عبود للإذاعة الوطنية، إنه "تحدث مع بلماضي عدة مرات في الهاتف بعد الإقصاء آخرها كانت منذ يومين، حيث لمس من خلال كلامه الرغبة في البقاء ومواصلة مهامه على رأس "الخضر"، - مضيفا - "لم أسأله إن كان يريد البقاء أو الرحيل، أريته عدة رسائل من اللاعبين ومن دوليين سابقين، وكذلك من الجماهير الجزائرية التي تريد منه البقاء".

وأضاف عبود، إن بلماضي رفض التحدث بخصوص مستقبله لغاية الآن، لكن كما قلت هناك مؤشرات إيجابية من قبل الناخب الوطني بخصوص بقائه مع الخضر"، مشيرا إلى أن القرار الأخير يعود إليه وهو الوحيد الذي سيحسم مستقبله، وإحساسي يمكن أن يكون صحيحا أو خاطئا.