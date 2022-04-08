تنقل وفد وزاري اليوم الجمعة إلى مدينة برج بوعريريج لتقديم التعازي وحضور جنازة ضحايا انفجار الغاز الذي تسبب في انهيار منزل يوم أمس الخميس، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ويتكون الوفد الوزاري من كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، وزيرة التضامن الوطني الأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو.

وسيحضر الوفد مراسم تشييع جثامين الضحايا التي ستقام عصر اليوم بمقبرة سيدي بتقة إلى جانب الوقوف على مخلفات هذا الحادث الأليم الذي خلف 10 ضحايا، حسب آخر حصيلة للحماية المدنية.

للتذكير فقد ارتفعت حصيلة الضحايا من القتلى في حادث انفجار الغاز الذي أدى إلى انهيار منزل يوم أمس الخميس بحي 5 جويلية بوسط مدينة برج بوعريريج إلى 10، وذلك بعد انتشال الجثة التي كانت تحت الأنقاض صباح اليوم الجمعة.

وأوضح الرائد علي دحمان رابح المكلف بالإعلام والاتصال بذات المديرية أنه تم انتشال جثة الضحية العاشرة من تحت الأنقاض في الساعات الأولى من صبيحة الجمعة.

كما تم تسجيل 17 جريحا كانوا بمحيط الحادث تلقى 15 منهم الرعاية اللازمة بذات الهيكل الصحي وغادروه ولم يتبق سوى جريحين تحت المراقبة الطبية.

وتعود أسباب الانفجار الذي هز هذه البناية العائلية المكونة من 3 طوابق إلى تسرب للغاز أدى كذلك إلى تضرر عدد من البنايات المجاورة.