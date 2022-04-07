قرر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد إسناد تنظيم بطولتي كأس الأمم الإفريقية المقبلتين لمصر بعد سحب تنظيمهما من المغرب والجزائر.

وحسب صحيفة "الأهرام" فقد بحث الدكتور وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، كافة الترتيبات المتعلقة باستضافة مصر لمنافسات البطولتين، وذلك خلال جلسة عمل مع رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد محمد الأمين.

وأكد وزير الشباب والرياضة، التنسيق التام مع اتحاد كرة اليد والاتحاد الإفريقي على كافة الأصعدة لضمان تحقيق النجاح للبطولة على المستويات الفنية والإدارية واللوجستية والتنظيمية.

وكانت بطولة سنة 2022 مقررة بالمغرب فيما حصلت الجزائر على شرف تنظيم بطولة سنة 2024، غير أن إصرار المغرب على "تسييس" التنظيم بإقامة المنافسات في الأراضي الصحراوية المحتلة وما تبعه من احتجاج جزائري دفع بالاتحاد الإفريقي لمعاقبة الاتحاديتين وسحب التنظيم منهما.