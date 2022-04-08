أعلنت أوكرانيا ارتفاع عدد القتلى جراء الهجوم على محطة قطارات شرقي أوكرانيا، في وقت وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي روسيا بعد الهجوم الدامي بأنها "شر لا حدود له" .

وقالت أجهزة الأمن الأوكرانية إن 39 شخصا بينهم أربعة أطفال قتلوا في الهجوم على محطة كراماتورسك بشرق أوكرانيا التي يستخدمها عدد كبير من المدنيين للفرار من تقدم متوقع للقوات الروسية.

وقال المتحدث باسم جهاز الاستخبارات الأوكرانية إس.بي.يو (SBU) على فيسبوك إن "الفاشيين الروس قصفوا محطة كراماتورسك، قتل 39 شخصا بينهم أربعة أطفال".

ونشر زيلينسكي بيانا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الهجوم قال فيه: "إنهم يقومون على نحو لا يصدق بالقضاء على السكان المدنيين. هذا شر لا حدود له".

من جهتها، اتهمت روسيا القوات الأوكرانية بقصف محطة القطارات، واعتبرت وزارة الدفاع الروسية أن "هدف الضربة التي دبرها نظام كييف على محطة القطارات في كراماتورسك كان منع سكان المدينة من الرحيل ليتمكن من استخدامهم دروعا بشرية"، وقالت إن الصاروخ أطلق من بلدة دوبروبيليا.

واعتبرت الوزارة في بيان أن "جميع التصريحات التي أدلى بها ممثلو النظام القومي لكييف بشأن الهجوم الصاروخي الذي تتهم روسيا بتنفيذه في 8 أبريل على محطة القطارات في كراماتورسك، هي استفزازية وغير صحيحة على الإطلاق".