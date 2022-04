Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné de rendre visite aux familles des victimes de la déflagration de gaz qui s’est produite hier, dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj.

En effet, une délégation ministérielle s’est rendue à Bordj Bou Arreridj pour assister à l’enterrement des victimes de la déflagration de gaz qui a causé l’effondrement d’une bâtisse.

La délégation ministérielle était composée du ministre de l’Intérieur et des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, du ministre de la santé Abderrahmane Benbouzid et de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et des questions de la femme, Kaouter Krikou.

Il est à rappeler que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé, jeudi, ses condoléances aux familles des victimes de l’accident douloureux et exprimé son souhait de prompt rétablissement pour les blessés.

Notons, enfin, que cet accident a fait un bilan de 10 morts et de 16 blessés.