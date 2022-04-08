أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، اليوم الجمعة من برج بوعريريج بأن "الجهات المختصة باشرت تحقيقا من خلال وكيل الجمهورية لمعرفة أسباب وقوع حادث انفجار الغاز بالمنزل العائلي" يوم أمس الخميس بحي 5 جويلية بهذه المدينة.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش تقديم واجب العزاء بمنزل شقيق صاحب البناية المنهارة الواقع بوسط مدينة برج بوعريريج بمعية وزيري الصحة عبد الرحمن بن بوزيد والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو بأنه "سيتم تبليغ الرأي العام بنتائج هذا التحقيق".

وقال "يتعين على كل شخص تحمل مسؤوليته سواء كان مسؤولا أو مواطنا لتفادي مثل هذه الحوادث".

وأضاف بلجود بأن الوفد الوزاري "قدم اليوم إلى ولاية برج بوعريريج لتقديم واجب العزاء باسم كل من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان بسبب هذه الفاجعة التي ألمت بالجزائر ككل في شهر رمضان" داعيا بالرحمة للمتوفين.

واستنادا لذات الوزير فإن "المعطيات الأولية تشير إلى وجود تسرب للغاز" مبرزا بأن المنزل المنهار "يتوفر على كل المواصفات القانونية بما فيها رخصتي البناء والمطابقة وقد تم تجديد شبكة الغاز بالحي مؤخرا".

قبل ذلك اطمأن الوفد الوزاري على صحة الجريحين اللذين ما يزالان تحت المراقبة الطبية بمستشفى لخضر بوزيدي بمدينة برج بوعريريج.

كما تنقل الوفد إلى موقع الحادث حيث تمت معاينة مخلفاته والاستماع إلى انشغالات مواطنين يقطنون بجوار المنزل المنهار والتي ارتكزت على وجه الخصوص على "التخوف من انهيار منازلهم في ظل الأضرار التي لحقت بها بسبب قوة الانفجار ومحاسبة المتسببين في هذا الحادث".

وفي هذا الصدد طمأنهم السيد بلجود بأنه "تم فتح تحقيق في هذا الشأن" مؤكدا "وجود مصالح تقنية ستتكفل بمعاينة حجم الأضرار التي لحقت بمنازلهم".

وقال "الدولة الجزائرية لن تتخلى عن مواطنيها مهما كانت الظروف وستتكفل بالمتضررين مثلما فعلت في حوادث سابقة مماثلة".

للتذكير فقد ارتفعت حصيلة المتوفين جراء هذا الحادث إلى 10 أشخاص وذلك بعد انتشال الجثة التي كانت تحت الأنقاض صباح اليوم الجمعة علاوة على تسجيل 17 جريحا.