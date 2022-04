Le coach de Brest Michel Der Zakarian a animé aujourd’hui une conférence de presse pour s’exprimer sur la rencontre de Brest dans le cadre de la 31ème journée du championnat français.

Zakarian a affirmé que l’international algérien, Youcef Belaili, qui a avait disparu des écrans, après l’échec de la sélection nationale d football, face au Cameroun, est prêt pour le match de dimanche et qu’il avait repris les entrainements ce week-end.

Un court épisode dramatique qui prit alors immédiatement fin puisque qu'à la fin de cette conférence de presse, on apprenait que l'international algérien avait regagné Brest tard la veille.

Absent de l'entrainement de vendredi dernier, le club avait ainsi indiqué avoir clos en interne cet incident. Rentré tardivement en Bretagne; Belaïli n'a finalement pas été retenu pour le match disputé face à Montpellier deux jours plus tard, et remporté face à un concurrent direct au classement (2-1) grâce à des buts d'honorât et l'autre recrue hivernale Martin Satriano.