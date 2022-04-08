أصدرت بلدية سرايدي في ولاية عنابة، أمس الخميس، قرارا بمنع تجمع وتجول الأطفال والقصر بالساحات العمومية والشوارع الرئيسية وأماكن التسلية ليلا.

ويأتي هذا القرار، الذي نشر على صفحة البلدية في "الفايسبوك"، بعد تدهور النتائج الدراسية المسجلة من طرف تلاميذ الطور الابتدائي والمتوسط على مستوى بلدية سرايدي.

كما بررت البلدية القرار للحفاظ على الأمن والسكينة العمومية بعد قيام بعض الأطفال بأعمال شغب وتخريب ممتلكات عامة بالساحة العمومية، إضافة إلى انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والحبوب المهلوسة بين القصر والتخطيط للهجرة غير الشرعية.

وينص القرار على منع تجمع وتجول الأطفال والقصر ابتداء من آذان المغرب دون مرافقة أولياء أمورهم وذلك في الساحات العمومية والشوارع الرئيسية وأماكن التسلية والمقاهي.

كما يمنع منعا باتا قيام القصر بإصدار ضجيج وأصوات صاخبة وإزعاج مواطني البلدية ليلا، حيث يتحمل أولياء الأطفال والقصر مسؤولية الكاملة لأفعال أبناءهم إذا تثبت مخالفة القرار.

وكلف الأمين العالم لإدارة البلدية وقائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتنفيذ محتوى القرار.