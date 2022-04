Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a affirmé vendredi que "les instances compétentes ont ouvert une enquête par le biais du procureur de la République pour déterminer les causes de l’explosion de gaz dans une habitation familiale qui s’est effondrée, jeudi, à la cité 5 juillet au chef-lieu de wilaya, faisant, selon le dernier bilan, 10 morts et 17 blessés ".

"Les conclusions de l’enquête seront communiquées à l’opinion publique", a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse en marge des condoléances présentées au frère du propriétaire de la maison effondrée, au centre-ville de Bordj Bou Arreridj, en compagnie du ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, et de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouther Krikou.

Il a, a propos de ce sinistre, ajouté que "les premières données indiquent la présence d’une fuite de gaz", soulignant que la maison qui s’est effondrée à "satisfait à toutes les normes légales dont le permis de construire et le certificat de conformité, de même que le réseau de gaz de la cité a été dernièrement rénové".