لقي مستوطن إسرائيلي ثالث مصرعه مساء اليوم الجمعة متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في عملية شارع ديزنكوف في تل أبيب.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفى "إيخلوف" التابع للاحتلال في تل أبيب عن مصرع أحد المصابين متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في العملية التي نفذها الشهيد رعد حازم (29 عاما) من مخيم جنين مساء أمس.

وكان مستوطنين اثنين قد قتلا وأصيب نحو 14 آخرين بجروح متفاوتة بينها خطيرة، مساء أمس، بعملية إطلاق النار، التي فرضت منعاً للتجول في تل أبيب.

وزفت حركة المقاومة الإسلامية حماس منفذ العملية الذي ارتقى بعد أداءه صلاة فجر اليوم الجمعة الأولى من رمضان في أحد مساجد مدينة يافا المحتلة، وذلك بعد ساعات من تنفيذه العملية.

وتعدّ عملية ديزنكوف هي الرابعة من نوعها داخل الأراضي المحتلة عام 1948 في غضون أسابيع قليلة.