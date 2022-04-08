قالت سلوفاكيا إنها أرسلت إلى أوكرانيا كل ما تمتلكه من مخزون نظام أرض- جو إس- 300 الصاروخي الروسي الصنع، ويعتبر نظاما فعالا لحماية المواقع الإستراتيجية من القصف الجوي.

ونقلت "بي بي سي" تأكيد وزير الدفاع ياروسلاف لهذه المعلومات، مضيفة أن نظام الصواريخ نشر سرا في أوكرانيا منذ يومين.

ويقول المراسلون إن ذلك سيكسب القوات الجوية الأوكرانية ميزات كبيرة لأنها تقاتل القوات الروسية المتفوَقة.

وكانت سلوفاكيا قد تلقت مؤخرا نظام صواريخ باتريوت الأمريكي من ألمانيا وهولندا، وقال وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد إن بلاده ستحصل في الأسبوع المقبل على الدفعة الرابعة من هذا النظام الصاروخي الدفاعي الأمريكي.