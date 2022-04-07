أعلنت الاتحادية الإفريقية لكرة القدم، اليوم الجمعة، تاريخ إجراء قرعة ومقابلات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

ومن المقرر أن تقام قرعة التصفيات، التي ستنطلق شهر جوان القادم، يوم 19 أفريل 2022، علما أن المنتخب الوطني سيتواجد في المستوى الأول.

وحسب الرزنامة التي نشرتها "الكاف" فإن الجولتين الأولى والثانية ستقامان في الفترة الممتدة من 30 إلى 14 جوان المقبل، ثم تستأنف التصفيات بإجراء الجولتين الثالثة والرابعة في الفترة الممتدة من 19 إلى 27 سبتمبر، قبل أن تختتم التصفيات بين 20 و28 مارس 2023 بإقامة الجولتين الخامسة والسادسة.

من جهة أخرى، حددت "الكاف" تاريخ 28 أفريل الحالي لإجراء قرعة تصفيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستستضيفها الجزائر بداية السنة المقبلة.