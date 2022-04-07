يخضع وسط الميدان الدولي الجزائري لنادي ميلان لكرة القدم، إسماعيل بن ناصر، لعمل خاص بمناسبة شهر رمضان حتى يكون في أفضل مستوياته في مواجهة فريق تورينو، يوم الأحد، لحساب الجولة الـ32 من البطولة الإيطالية لكرة القدم "كالتشيو"، وفق ما نشرته صحيفة "لاغازيتا سبورت" الإيطالية.

وأكدت الصحيفة الإيطالية الشهيرة أن التزام نجم منتخب الجزائر بفريضة الصيام، رفقة زميله الآخر الإيفواري فرانك كيسييه، دفعت الطاقم الفني لنادي ميلان لإعداد برنامج عمل خاص لهذا الثنائي وبإشراف مباشر من خبير التغذية للنادي الإيطالي، حتى لا يتأثر مردود اللاعبين، وخاصة بن ناصر، على أرضية الميدان.

وتعد مواجهة الفريق "اللومباردي" مع تشكيلة نادي تورينو هامة بالنسبة لحسابات التتويج بلقب البطولة الإيطالية التي يتصدرها آسي ميلان برصيد 67 نقطة، بفارق خطوة واحدة عن الوصيف نادي نابولي (66 ن)، بينما يحتل نادي تورينو الصف الـ11 (38 ن).

ويعتبر بن ناصر (24 سنة) أحد أفضل لاعبي نادي ميلان هذا الموسم، وعلى وجه التحديد منذ بداية العام الجاري، حيث يقدم اللاعب مستويات كبيرة جدا، قادته إلى الحصول على جائزة لاعب شهر مارس الماضي. ويعتبره العديد من المحللين سلاح مدرب الفريق ستيفانو بيولي في سباق التتويج بلقب "الكالتشيو".

وتابع نفس المصدر للتأكيد، أن دينامو "الخضر" إسماعيل بن ناصر، يعتمد على نظام تغذية خاص، فضلا عن تعزيز فترات الراحة بالنسبة له من أجل التعافي الجيّد من الناحية البدنية، حتى يكون في أفضل جاهزية ممكنة خلال المواجهات النارية التي تنتظر ميلان في شهر أفريل الحالي الموافق لشهر رمضان.

ويلعب ميلان أمام أندية تورينو وجنوى ولاتسيو وفيرونتينا في البطولة الإيطالية خلال شهر رمضان، في حين سيصطدم بغريمه إنتر ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا يوم 19 أفريل.